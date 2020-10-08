Глава Росстата привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Глава Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков принял участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Мне удалось избежать болезни, хотя достаточно много людей рядом перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе два моих заместителя. Также я принял участие в тестировании вакцины, привился в числе «экспериментаторов», – заявил Малков.

По словам главы Росстата, после вакцинации у него не было «ни температуры, ни озноба».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

— Мурашко рассказал, сколько жителей РФ уже привились от COVID-19

— Мурашко рассказал о результатах клинических исследований «Спутник V»