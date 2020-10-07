Во Франции за сутки коронавирусом заразились больше 18 тысяч человек

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 18 746 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Ранее максимальное число суточных заражений достигло 16 тысяч.

Всего во Франции заболели 653 тысячи, выздоровели 32 тысячи человек. За неделю были госпитализированы 4 625 пациентов, 919 из них находятся в реанимации.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

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