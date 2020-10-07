В МИДе назвали неприемлемыми призывы ФРГ и Франции к санкциям против России

Заявление глав МИД Германии и Франции с призывом ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным — неприемлемо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителями», — сказала Захарова.

Она отметила, что вместо сотрудничества с Москвой Запад перешел к угрозам и попыткам шантажа.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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