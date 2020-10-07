На юго-востоке Франции из-за наводнения погибли пять человек

На юго-востоке Франции из-за наводнения, вызванного сильными дождями, погибли пять человек, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА «Новости».

«Департамент Приморские Альпы очень сильно пострадал... Как вы знаете, пять жертв в этом департаменте и 13 возможно пропавших без вести», — сказал Макарон.

Президент выразил слова поддержки близким погибших. Он также поблагодарил всех, кто устранял последствия стихии. Макрон подчеркнул, что спасатели продолжат искать пропавших.

Сильные дожди обрушились на департамент Приморские Альпы 2 октября.

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