В московском дворе нашли тело ребенка

В московском районе Люблино под окнами дома нашли тело десятилетнего ребенка, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, 7 октября 2020 года под окнами многоэтажного жилого дома в районе Люблино обнаружено тело 10-летнего мальчика, проживавшего с родителями в квартире на 12 этаже», — сказали в ведомстве.

У ребенка были повреждения, характерные для падения с высоты. Прокуратура проводит проверку.

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