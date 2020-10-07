В московском дворе нашли тело ребенка
Карина Казанцева
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В московском районе Люблино под окнами дома нашли тело десятилетнего ребенка, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
«По предварительной информации, 7 октября 2020 года под окнами многоэтажного жилого дома в районе Люблино обнаружено тело 10-летнего мальчика, проживавшего с родителями в квартире на 12 этаже», — сказали в ведомстве.
У ребенка были повреждения, характерные для падения с высоты. Прокуратура проводит проверку.
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