Газоснабжение отключили в 11 населенных пунктах из-за пожара под Рязанью

Газоснабжение отключили в 11 населенных пунктах и в воинской части в Рязанской области из-за пожара на складах с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на филиал компании «Газпром газораспределение Рязанская область».

Отмечается, что газ отключили в 11 населенных пунктах, расположенных в радиусе до 5 км от места происшествия, а также в воинской части Скопинского района.

Ранее стало известно, что на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, после которого начались взрывы боеприпасов. Из-за взрывов были повреждены десятки жилых домов, эвакуированы 1 600 человек из 14 населенных пунктов.

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