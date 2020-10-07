Более 1 600 человек эвакуировали в Рязанской области из-за взрывов боеприпасов

В Рязанской области эвакуировали больше 1 600 человек из 14 населенных пунктов из-за пожара и взрыва боеприпасов на военном складе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1 600 человек», — рассказали в спасательном ведомстве.

Ранее стало известно, что на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, после которого начались взрывы боеприпасов. Из-за взрывов были повреждены десятки жилых домов.

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