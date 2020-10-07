СК возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке

Уголовное дело по двум статьям возбудили после загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных на Камчатке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Дело возбуждено по статьям о загрязнении морской среды и о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Следствие заявило, что с 1 сентября по 3 октября на территории акватории Авачинского залива из-за загрязнения нефтесодержащими веществами погибли морские животные, и ухудшилось состояние двух серфингистов, которые после пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.

СК проверяет все возможные источники загрязнения вод, добавила Петренко.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Анализ воды на Камчатке показал превышение норм нефтепродуктов в 4 раза

— Ученые обнаружили странные отложения в реке на Камчатке

— Солодов назвал две возможные причины загрязнения воды на Камчатке