Анализ воды на Камчатке показал превышение норм нефтепродуктов в 4 раза

Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Отмечается, что песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная были исследованы на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов.

Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже, заключили в ведомстве.

Расширенный анализ проб воды будет завершен к 8 октября.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.

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