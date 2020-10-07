Анализ воды на Камчатке показал превышение норм нефтепродуктов в 4 раза
Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
Отмечается, что песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная были исследованы на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов.
Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже, заключили в ведомстве.
Расширенный анализ проб воды будет завершен к 8 октября.
Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.
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