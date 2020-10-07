В Иркутской области пресекли массовую контрабанду леса в Китай

Правоохранительные органы смогли остановить массовую контрабанду леса из Иркутской области в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по региону Дмитрия Вастьянова.

Он отметил, что в настоящее время правоохранители наблюдают тенденцию к снижению преступлений, связанных с незаконным вывозом российского леса за границу.

«Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства. Но такие факты до сих пор всплывают, мы реагируем. Массового характера, как раньше, уже нет», — сказал Вастьянов.

По его словам, в первую очередь речь идет о Китае, где российский лес «крайне востребован».

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