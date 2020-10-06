«Бишкекводоканал» призвал предотвратить рейдерский захват

ПЭУ «Бишкекводоканал» обратился с призывом предотвратить готовящийся рейдерский захват на предприятии. Об этом сообщается в его Facebook.

Согласно тексту заявления, «деструктивные силы» планируют воспользоваться кризисной ситуацией в стране для взятия ПЭУ под контроль.

Предприятие подчеркнуло, что находится вне политики и выполняет свою основную задачу, а именно обеспечивает Бишкек с его окрестностями питьевой водой.

«Призываем общественность поддержать коллектив ПЭУ «Бишкекводоканал» не допустить рейдерский захват стратегически важного объекта для столицы Кыргызстана!» — сказано в посте.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО ГКНБ.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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