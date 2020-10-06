Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13282369: 1

Участники проходящей в столице Киргизии акции несогласных с итогами парламентских выборов захватили здание высшего законодательного органа республики, передает ТАСС.

После двухчасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов митингующим удалось прорваться на огороженную территорию, где располагается здание парламента страны, а также администрация президента.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Попытка цветной революции»: в Бишкеке усиливаются беспорядки

— Лидирующая на выборах в парламент Киргизии партия готова к повторным выборам

— В Бишкеке снова начались столкновения