Заммэра рассказал, будут ли власти вводить пропуска в Москве

Власти Москвы пока не планируют повторно вводить цифровые пропуска, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пока такой необходимости нет... И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — ответил Ефимов на соответствующий вопрос.

В Москве коронавирусом заразились 307 477, выздоровели 253 944, погибли 5 370 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших, 256 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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