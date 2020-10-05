В Минске завели дела на 19 человек, распространявших данные о милиционерах

В Минске возбуждены уголовные дела в отношении 19 человек, распространивших в сети данные о сотрудниках милиции, сообщает «БелТА» со ссылкой на городское управление собственной безопасности МВД Белоруссии.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать личности людей, публикующих в интернете сведения о милиционерах и их родственниках, указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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