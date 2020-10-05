Путин назвал несерьезными разговоры о полном закрытии школ

Разговоры о полном переводе российских школ на дистанционное обучение «несерьезны», заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи встречи с учителями и студентами педагогических вузов. Трансляцию ведет «Россия 24».

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования», — подчеркнул глава государства.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, более 24 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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