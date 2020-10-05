В Минздраве РФ рассказали, как предотвратить вторую волну коронавируса

Дарья Тарасенко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что вторую волну коронавируса могут предотвратить сами россияне, передает ТАСС.

По его словам, избежать новой волны инфекции можно, если граждане будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры: ношение масок, социальное дистанцирование, частая обработка рук и т.д.

«Не нужно испытывать систему на прочность и собственное здоровье тем более», — отметил министр.

Мурашко отметил, что не стоит ждать, когда вдруг потребуются более жесткие мероприятия, нужно просто соблюдать имеющиеся предписания.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 10 888. В общей сложности в стране зарегистрированы 1 225 889 случаев COVID-19. При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 21 475. Общее число вылечившихся в России составляет 982 324.

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