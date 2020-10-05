Взрыв произошел на химическом предприятии в Липецкой области

Один человек пострадал в результате взрыва на химическом предприятии «Энергия» в Ельце Липецкой области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что взорвалось неизвестное вещество в одноэтажном цеху.

Пострадавший является сотрудником предприятия.

Известно, что взрыв повредил окна. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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