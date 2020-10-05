Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Японии

Антон Демидов

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 21 км к востоку от населенного пункта Оараи.

Очаг находился на глубине 81,1 км.

Информация о пострадавших, погибших и разрушениях не поступала.

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