Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Японии
Антон Демидов
close
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.
По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 21 км к востоку от населенного пункта Оараи.
Очаг находился на глубине 81,1 км.
Информация о пострадавших, погибших и разрушениях не поступала.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В центре Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
— В Хакасии произошло землетрясение
— Землетрясение магнитудой 6,0 произошло неподалеку от Токио