Протестующие в Минске сломали водомет

Участники акции протеста в Минске вывели из строя один из водометов, применяемых для разгона демонстрации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, несколько десятков людей сняли с водомета канистры с красящей жидкостью, после чего техника вышла из строя. Сломавшийся водомет облил струей воды позиции силовиков, рассказали очевидцы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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