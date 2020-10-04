В отношении протестующих в Минске применили водомет
Екатерина Зайцева
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Милиция применила спецсредства в отношении протестующих в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам очевидцев, участники «Марша освобождения политзаключенных» собрались в колонну в районе Немиги и направились в сторону стелы «Минск город-герой».
Когда люди вышли на проезжую часть, в них направили струю воды из водомета.
Информация о пострадавших не приводится.
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