В отношении протестующих в Минске применили водомет

Милиция применила спецсредства в отношении протестующих в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев, участники «Марша освобождения политзаключенных» собрались в колонну в районе Немиги и направились в сторону стелы «Минск город-герой».

Когда люди вышли на проезжую часть, в них направили струю воды из водомета.

Информация о пострадавших не приводится.

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