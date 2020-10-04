На несанкционированной акции в центре Минска начались задержания
Правоохранители начали задерживать людей, собирающихся на воскресную несанкционированную акцию протеста в центре Минска. Об этом сообщили «Интерфаксу» очевидцы.
По словам людей, люди в черном камуфляже и балаклавах подошли к стоявшему на тротуаре жителю и задержали его. Гражданина отвели в белый тонированный микроавтобус. Притом очевидцы уточняют, что задержанный вел себя мирно: он не кричал никаких лозунгов и не оказывал сопротивления.
По данным агентства, в настоящее время все основные точки сбора протестующих оцеплены. В частности, площадь Независимости огорожена металлическими конструкциями, также там заметны дежурящие по периметру правоохранители. На прилегающих улицах стоит спецтехника, в том числе водометы и автозаки. Большое скопление сотрудников правоохранительных органов наблюдается на Октябрьской площади.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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