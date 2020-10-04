На несанкционированной акции в центре Минска начались задержания

Правоохранители начали задерживать людей, собирающихся на воскресную несанкционированную акцию протеста в центре Минска. Об этом сообщили «Интерфаксу» очевидцы.

По словам людей, люди в черном камуфляже и балаклавах подошли к стоявшему на тротуаре жителю и задержали его. Гражданина отвели в белый тонированный микроавтобус. Притом очевидцы уточняют, что задержанный вел себя мирно: он не кричал никаких лозунгов и не оказывал сопротивления.

По данным агентства, в настоящее время все основные точки сбора протестующих оцеплены. В частности, площадь Независимости огорожена металлическими конструкциями, также там заметны дежурящие по периметру правоохранители. На прилегающих улицах стоит спецтехника, в том числе водометы и автозаки. Большое скопление сотрудников правоохранительных органов наблюдается на Октябрьской площади.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД Белоруссии аннулировал все аккредитации иностранных СМИ

— Помпео пригрозил новым мерами против властей Белоруссии

— В Минске на протестной акции правоохранители задержали 11 человек