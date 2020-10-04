В России впервые с мая выявили более 10 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 10 499 человек, сообщает оперативный штаб.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 3327, Санкт-Петербурге — 392 и Московской области — 296.

Также за 24 часа в стране выздоровели 3 284 пациента и скончались 107 человек.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 1 215 001 заболевший. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 979 143 человека, число летальных случаев возросло до 21 358.

В то же время в мире зафиксировано почти 35 млн заразившихся коронавирусом, число летальных случаев превысило отметку в 1 млн человек, выздоровели 24,2 млн пациентов.

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