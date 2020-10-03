Британия вновь установила рекорд по суточному числу заражений коронавирусом
Карина Казанцева
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Великобритания вновь установила рекорд по числу новых случаев коронавируса: заразились 12 872 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.
Днем ранее прирост числа заболевших достиг 6968. Всего в королевстве коронавирус подтвердился у 480 тысяч, скончались 42 тысячи пациентов.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
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