Вирусолог оценила заявление о масштабах следующего «всплеска» COVID-19 в РФ

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович прокомментировала заявление о том, что следующий «всплеск» нового типа коронавируса COVID-19 в России будет слабее. Об этом сообщает РБК.

Она назвала некорректными такого вида прогнозы, поскольку специалисты обладают недостаточным объемом данных о том, «по каким алгоритмам все развивается».

По ее словам, на распространение COVID-19 влияют разные факторы, в том числе поведение людей, погода и сочетания с другими заболеваниями.

«К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции, и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой», — заключила Попович.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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