Бастрыкин поручил региональным следователям доложить о ситуации на Камчатке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке по факту загрязнения нефтепродуктами акватории Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что следственно-оперативная группа незамедлительно приехала на место преступления и организовала осмотр территории.
По ее словам, были взяты пробы воды, воздуха и песка.
«Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», уточнила Петренко.
В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.
Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.
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