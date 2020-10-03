Бастрыкин поручил региональным следователям доложить о ситуации на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке по факту загрязнения нефтепродуктами акватории Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что следственно-оперативная группа незамедлительно приехала на место преступления и организовала осмотр территории.

По ее словам, были взяты пробы воды, воздуха и песка.

«Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», уточнила Петренко.

В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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