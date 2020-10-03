Генпрокуратура РФ направила Берлину четвертый запрос о правовой помощи по делу Навального

Генgрокуратура России передала германской стороне четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ.

Отмечается, что Москва по-прежнему настаивает на получении реакции на эти обращения.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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