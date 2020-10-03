Землетрясение магнитудой 6.0 произошло неподалеку от Токио

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Японии в 280 км от Токио, местные жители ощутили толчки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 70 км. Жители 13 японских префектур, в том числе японской столицы, ощутили тряску в своих домах. Ее сила составила 3 балла по семибалльной шкале.

Угроза цунами не объявлялась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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