Правительство одобрило проект сотрудничества РФ и Израиля в области усыновления детей

Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации соглашения между Россией и Израилем о сотрудничестве в области усыновления детей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что принятие данного проекта укрепит юридическую базу для развития сотрудничества между двумя странами по усыновлению. Кроме того, это обеспечит защиту прав и интересов детей — граждан России, передаваемых на международное усыновление или удочерение.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей», — говорится в сообщении.

Документ будет внесен в Государственную думу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более тысячи детей-сирот из Подмосковья обрели семью с начала года

— МИД не будет расширять запрет на усыновление гражданами США

— Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группу с объявлениями о продаже детей