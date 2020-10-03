Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с COVID-19

Cамый эффективный способ борьбы с коронавирусом нового типа – это прививка, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он сказал в интервью НСН.

«Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет», — заявил Жириновский.

По его словам, также нужно сокращать физические контакты. Социальное дистанцирование является главным оружием против вируса после прививки, указал парламентарий.

Политик считает, что наиболее оптимальный вариант самоизоляции — отъезд на дачу.

«Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее», — сказал Жириновский.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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