Рядом с российской научной станцией произошло землетрясение
Карина Казанцева
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У берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,8, пишет Геологическая служба США.
В районе землетрясения расположены Южные Шетландские острова, где находятся научно-исследовательские антарктические станции, в том числе российская станция «Беллинсгаузен».
Эпицентр залегал на глубине 10 км в 1 019 км к юго-востоку от аргентинского города Ушуая. Об угрозе цунами не сообщалось.
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