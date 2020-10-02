Рядом с российской научной станцией произошло землетрясение

У берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,8, пишет Геологическая служба США.

В районе землетрясения расположены Южные Шетландские острова, где находятся научно-исследовательские антарктические станции, в том числе российская станция «Беллинсгаузен».

Эпицентр залегал на глубине 10 км в 1 019 км к юго-востоку от аргентинского города Ушуая. Об угрозе цунами не сообщалось.

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