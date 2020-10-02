Адвокат рассказал, что неизвестные сделали трепанацию черепа Тесаку
Неизвестные провели операцию по трепанации черепа умершему в СИЗО в Челябинске Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Об этом сообщил представляющий интересы семьи умершего Алексей Михальчик, передает РЕН ТВ.
По его словам, лишь в пятницу, 2 октября, родным Марцинкевича и представителям похоронной службы удалось получить доступ к телу мужчины.
Правозащитник отметил, что тело умершего забрали из селятинского морга и перевезли в Хованский похоронный дом для подготовки к похоронам, которые запланированы на 3 октября.
Он также добавил, что сотрудники похоронной службы сообщили родственникам Тесака, что кто-то уже провел операцию по трепанации черепа националисту.
«Была обнаружена странная деталь, родственникам сообщили, что была проведена трепанация черепа. При погрузке тела в Челябинске и при опечатывании гроба отсутствовали эти повреждения», — сказал Михальчик.
Он выразил мнение, что когда независимого эксперта не допустили к телу Марцинкевича, то кто-то в Москве произвел трепанацию. По его словам, его подзащитные намерены получить объяснения по этому поводу.
16 сентября Максим Марцинкевич, более известный под именем Тесак, был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.
27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.
Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.
Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.
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