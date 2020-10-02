Песков рассказал, будет ли повторный карантин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока речи о новом карантине не ведется, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах ведется работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна – это пока не обсуждается», — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что быстрорастущие цифры требуют мобилизации федеральных и региональных систем.

В России коронавирусом заразились 1 194 643, выздоровели 970 296, погибли 21 077 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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