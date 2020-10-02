Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1157 пациентов
Анна Светлова
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Врачи в Москве вылечили еще 1157 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
В общей сложности от COVID-19 в городе удалось спасти 251 018 человек.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для горожан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, им следует оставаться дома и избегать лишних контактов. Кроме того, глава города рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционный режим работы.
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