США могут понизить лимит приема беженцев

Правительство США выступило с предложением по снижению лимита приема беженцев в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Так, предлагается принимать не более 15 тыс. человек, что является минимальным показателем с 1980 года.

В госдепе уточнили, что в 2021 году ожидают получения статуса беженца, что дает возможность просить о предоставлении убежища, около 300 тыс. человек.

«Из этого числа до 15 тыс. будут беженцами, которые будут допущены в рамках программы США по приему беженцев», — говорится в заявлении.

Госдеп добавил, что данное решение отражает стремление администрации США обеспечить безопасность своих граждан, особенно на фоне продолжающейся пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

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