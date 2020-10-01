В театре Ермоловой нашли мертвую девушку

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В помещениях театра Ермоловой в центре Москвы найдено тело девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, девушке 17 лет.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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