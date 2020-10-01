Проценко объяснил рост числа новых случаев COVID-19 в Москве

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему в Москве наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, передает РИА «Новости».

По его словам, жители города «расслабились», перестали соблюдать масочный режим и строгую гигиену рук.

«Мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — сказал врач.

Он отметил и тот факт, что горожане вернулись на работу, а дети в школы, что также привело к сокращению социальной дистанции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице «очень опасной».

На фоне роста числа заболеваемости в городе ввели домашний режим для граждан старше 65 лет, продлили школьные каникулы и обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников.

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