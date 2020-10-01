Собянин назвал условие для введения жестких ограничений по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие, при котором придется вводить жесткие меры по коронавирусу. Об этом сообщает «Россия 24».

Градоначальник заявил, что все будет зависеть от того, как москвичи будут относиться к сложившейся ситуации. Если соблюдать предписания врачей, домашний режим для людей старше 65 лет, переход на дистанционную работу, то это не понадобится, уточнил Собянин.

«А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — добавил он.

При этом мэр отметил, что жесткие ограничения на данный момент не вводятся, так как в этом нет необходимости.

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