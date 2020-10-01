Собянин: число заболевших COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 тысячам в сутки
Катерина Медведева
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Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что число заразившихся коронавирусом в столице может в ближайшее время приблизиться к трем тысячам в сутки.
«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время уже приблизится к трем тысячам в сутки», — сказал он в эфире «России 24».
По последним данным, в Москве выявлено 295 025 случаев коронавируса, вылечился 249 861 человек, скончались 5 254. За прошедший день оперштаб сообщал о 2 424 новых случаях инфицирования.
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