Омбудсмен Москалькова выступила за возбуждение уголовного дела по ситуации с Навальным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за возбуждение уголовного дела для расследования случившегося с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — сказала она.

Москалькова отметила, что Москва ожидает от Германии заключение экспертов, добавив, что Навальный сам может дать пояснение по этому вопросу.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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