Задержаны укравшие подаренную Путиным икону из монастыря на Валдае
Задержаны два похитителя монастырских ценностей и подаренной президентом РФ иконы из Успенского Собора Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что ограбление произошло 1 сентября текущего года.
Икона Иверской Божьей матери, которую предоставил обители российский лидер Владимир Путин, принадлежит периоду XVII-XVIII веков. Среди других похищенных реликвий числятся золотые изделия.
Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД. Известно, что полиция возбудила уголовные дела по статьям о краже и хищении предметов, имеющих особую ценность.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ближайшее время святыни будут возвращены в монастырь.
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