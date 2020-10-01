Задержаны укравшие подаренную Путиным икону из монастыря на Валдае

Задержаны два похитителя монастырских ценностей и подаренной президентом РФ иконы из Успенского Собора Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что ограбление произошло 1 сентября текущего года.

Икона Иверской Божьей матери, которую предоставил обители российский лидер Владимир Путин, принадлежит периоду XVII-XVIII веков. Среди других похищенных реликвий числятся золотые изделия.

Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД. Известно, что полиция возбудила уголовные дела по статьям о краже и хищении предметов, имеющих особую ценность.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ближайшее время святыни будут возвращены в монастырь.

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