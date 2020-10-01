В Белоруссии начали вакцинирование добровольцев препаратом «Спутник V»

В Белоруссии начали вакцинирование добровольцев российским препаратом от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«В Беларуси начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V»», — сообщили в ведомстве.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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