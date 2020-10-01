Автор «Игры престолов» прокомментировал поведение Трампа на дебатах

Автор знаменитого цикла книг «Игра престолов», которые легли в основу одноименного сериала, Джордж Мартин осудил поведение президента США Дональда Трампа на предвыборных дебатах, сообщает РИА «Новости».

«Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию», — заявил Мартин.

Несмотря на то, что романы писателя считаются образцовым описанием политических интриг, сам автор редко комментирует политику. В этот раз он заявил, что не смог сдержаться.

«Вчерашние «дебаты» доказали вне всякого сомнения одну вещь. Джо Байден достойный человек, а Дональд Трамп — нет», — высказался Мартин.

По его словам, Трамп «поставил новые рекорды» оскорбительного, грубого и надоедливого поведения, а также высказывал «шокирующую ложь».

Первый раунд теледебатов Трампа и Байдена прошел 29 сентября. Кандидатам предстоит еще две встречи, также в эфире единожды встретятся кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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