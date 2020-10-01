В Китае за сутки выявили 21 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Китае был выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомздрава КНР.

Отмечается, что у 11 пациентов болезнь протекает в активной форме, у 10 — бессимптомно.

Все случаи оказались ввозными. Семь из них обнаружили в Шанхае, два — в провинции Гуандун, по одному — в провинциях Сычуань и Шэньси. Новых смертельных случаев не зафиксировано.

С декабря 2019 года от коронавируса в Китае скончались от коронавируса 4 634 человека, всего выявлено 85 414 случаев заражения, 80 594 пациента были выписаны из больниц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

— ВОЗ сомневается в сезонности COVID-19

— Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 4,8 млн