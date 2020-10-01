Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 64 км от от города Неиафу, где живет более 4 тыс. человек. Очаг толчков располагался на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами после землетрясения пока не поступало.

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