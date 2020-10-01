В Аргентине зафиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Аргентине превысило 750 тыс., суточный прирост числа заражений установил рекорд с начала пандемии — 14 392. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.
По информации министерства, на сегодняшний день в республике зафиксирован 751 001 случай заражения инфекцией.
Кроме того, за минувшие 24 часа в стране было зарегистрировано 419 летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 16 937 человека.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших и свыше 23 млн выздоровевших, более 1 млн пациентов умерли.
В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.
Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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