Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 4,8 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 4 810 935. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации министерства, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 33 413 новых случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за минувшие 24 часа в стране был зарегистрирован 1 031 летальный исход от COVID-19. Всего скончались 143 952 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших и свыше 23 млн выздоровевших, более 1 млн пациентов умерли.

В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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