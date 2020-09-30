ВОЗ сомневается в сезонности COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что ВОЗ не рассматривает новый тип коронавируса COVID-19 как сезонное заболевание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она объяснила, что термин сезонность употребляется, когда фиксируется рост числа заболевших в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.

«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе (COVID-19. — «Газеты.Ru»)», — сказала ван Керкхове.

Представитель ВОЗ добавила, что новая коронавирусная инфекция циркулирует во всех регионах и при любом климате. По ее словам, распространение заболевания может контролироваться при введении специальных мер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени

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