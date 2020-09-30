В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом, пишет оперштаб.

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, в столице умерли 5254, выздоровели 248 650, заразились 292 601.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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