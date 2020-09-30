Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет лишен звания почетного доктора Ереванского университета. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением выступил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

По его словам, данное решение было принято после того, как Саакашвили выразил поддержку Азербайджану в ситуации с обострением конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.

«Сегодня принял решение обратиться в научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора вуза», — подчеркнул Арутюнян.

Министр добавил, что позиция грузинского экс-президента направлена «против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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