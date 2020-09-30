На Украине возбудили дело после гибели сотрудницы посольства США

На Украине открыли уголовное после гибели сотрудницы посольства США в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Наш» сказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Он уведомил, что дело было возбуждено по статье УК Украины («Умышленное убийство»).

Как сообщил в своем Twitter глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, киевская полиция также не исключает версию с несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что сотрудницу американского посольства в Киеве Санвер Никаэло с травмой головы и в бессознательном состоянии нашли прохожие на одной из улиц Шевченковского района украинской столицы. После этого ее госпитализировали, но врачи спасти женщину не сумели. По данным украинской полиции, в нападении на сотрудницу американского дипредставительства подозревается высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. В данный момент ведется его розыск.

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